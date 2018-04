Banco do Japão decide não alterar taxas de juros O comitê monetário do Banco do Japão (BOJ) decidiu manter as taxas de juros em 0,50%, como era esperado pelos analistas. Segundo a agência local Kyodo, a decisão foi adotada por unanimidade pelos nove membros do comitê, ao término de uma reunião de dois dias. Em fevereiro, a entidade emissora japonesa subiu as taxas de juros de 0,25% para 0,5%, como resposta à recuperação econômica do país, que, até julho de 2006, tinha mantido os juros em zero durante seis anos, após uma longa crise. O relatório Tankan de março, elaborado trimestralmente pelo Banco do Japão e que serve de referência para conhecer o estado da economia japonesa, reflete um aumento do pessimismo das grandes empresas após os afundamentos das bolsas de valores de fevereiro e as dúvidas sobre o futuro da economia dos Estados Unidos. Os membros do comitê monetário do BOJ também analisaram a tendência dos preços no Japão, cujo índice caiu em fevereiro pela primeira vez nos últimos 10 meses. O IPC japonês em fevereiro foi 0,1% inferior ao registrado há um ano, devido à queda dos preços do petróleo e à redução nas tarifas telefônicas, segundo dados oficiais.