Banco do Japão eleva taxa de juro a 0,25% aa O Banco do Japão (BoJ) elevou nesta sexta-feira sua principal taxa de juros de 0,069% a 0,25%, o primeiro aumento em seis anos do juro. A medida foi vista com um sinal mais claro de Qua a segunda maior economia do mundo saiu de um período de deflação e estagnação econômica que durou quase uma década. A decisão, que foi adotada ao final de uma reunião do conselho de política monetária do BoJ e atendeu às expectativas tanto de analistas como de investidores. "A decisão adotada hoje contribuirá para garantir a estabilidade de preços e ajudará a alcançar um crescimento sustentado a médio e longo prazos", sinalizou o BoJ em comunicado divulgado depois que o conselho adotou a medida de unanimemente - nove votos a favor e nenhum contra.