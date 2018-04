Banco do Japão mantém taxa básica de juro em 0,25% O Banco do Japão manteve inalterada sua taxa básica de juro, como era esperado pelo mercado. A decisão foi tomada pelo BC ao final de reunião de dois dias. Em julho, o BC japonês aumentou a taxa pela primeira vez em seis anos, subindo de praticamente zero a 0,25%, refletindo a confiança da instituição na recuperação da nação. Com os preços subindo novamente depois de anos de deflação, analistas têm especulado sobre quando o Banco do Japão elevará novamenta a taxa de juro. O núcleo do índice de preços ao consumidor japonês aumentou 0,3% em agosto, depois de ter subido 0,2% em julho.