Banco eleva preços-alvo de CCR e OHL após decisão do TCU O banco de investimentos Merrill Lynch elevou o preço-alvo para as ações da CCR de R$ 24 para R$ 29, e para a OHL, de R$ 31 para R$ 34, depois de o Tribunal de Contas da União (TCU) ter autorizado a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a publicar os editais de licitação para exploração de sete trechos rodoviários por empresas privadas. O valor presente líquido dos trechos, segundo cálculos da instituição financeira, é de R$ 1,5 bilhão. De acordo com os analistas Alexandre Falcão e João Carlos dos Santos, os leilões deverão acrescentar até 6% ao valor de mercado da CCR e 23% ao da OHL. A decisão do TCU ontem se segue a mais de três anos de divergências com a ANTT. "Essa era a principal preocupação para a CCR e a OHL, já que os investidores ficaram frustrados no passado com os atrasos recorrentes e a falta de fatores de influência no curto prazo para as ações das duas empresas. Portanto, acreditamos que a CCR e a OHL deverão ter desempenho acima da média do mercado por ora", diz relatório elaborado pelos analistas. Eles acrescentaram que as ações da CCR e da OHL estão operando com um desconto de 35% e 43%, respectivamente, em relação às de outras companhias globais do setor. "Nós reiteramos a recomendação de compra para os dois papéis, lembrando aos investidores que as concessões futuras terão um impacto maior sobre a OHL, por causa de seu tamanho menor."