Banco eleva recomendação de ações da TAM e Gol O banco de investimentos Merrill Lynch elevou de neutra para compra as recomendações para as ações das companhias aéreas brasileiras TAM e Gol, pois o "recente recuo dos papéis representa uma oportunidade de compra". Em relatório elaborado na sexta-feira, os analistas Michael Linenberg, Lily Ng e Alexander Loanzon afirmam que, desde o final de janeiro, o preço da ação da Gol caiu mais de 10% e o da TAM, mais de 18%. O Merrill continua preocupado com questões de curto prazo no setor aéreo brasileiro, como os atrasos de vôos e a crescente concorrência no mercado doméstico, mas entende que os papéis das duas companhias já "descontaram" totalmente estes problemas. "Nos níveis atuais, as ações das duas empresas estão atraentes", segundo o relatório. O banco afirma continuar acreditando que as franquias TAM e Gol são as melhores e que devem ser as principais beneficiadas do significativo potencial de crescimento do setor aéreo brasileiro.