Banco Fibra cria linha de consignado para viagens de navio O Banco Fibra anunciou o lançamento de uma linha de crédito para o pagamento de viagens de navio com desconto em folha de pagamento. O produto é resultado de uma parceria entre a GVI Promotora, braço do banco que oferece empréstimos no varejo, e a Costa Cruzeiros. O empréstimo é voltado a aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos (aposentados e na ativa) de órgãos públicos credenciados pela instituição. Os interessados poderão parcelar a compra em até 40 vezes. ?Os parcelamentos oferecidos pelo mercado atualmente prevêem no máximo seis vezes, o que resulta numa mensalidade em torno de R$ 900, muito pesada para um nível de renda médio?, afirmou o diretor de Varejo do Fibra, Márcio Ronconi, em comunicado. Ao optar pelo crédito consignado, o turista preserva ainda o limite de seu cartão de crédito, que fica totalmente disponível para as compras realizadas durante a viagem, acrescentou. O crédito pode ser contratado nas agências de viagens que trabalham com a Costa Cruzeiros. Segundo o Fibra, a idéia no futuro é tornar o produto disponível também para os trabalhadores da iniciativa privada.