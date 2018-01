Banco Itaú tem lucro líquido de R$ 6,48 bilhões em 2006 O banco Itaú registrou lucro líquido consolidado de R$ 6,48 bilhões em 2006, o que representa um crescimento de 23,4% em relação ao ano anterior, quando foi de R$ 5,251 bilhões. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio da instituição atingiu 34,1%. No entanto, o lucro contábil, que incorpora os efeitos da amortização de ágio em razão da compra do BankBoston, anunciada em maio do ano passado, foi de R$ 4,309 bilhões, com queda de 17,9% frente ao resultado de 2005 e rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 22,7%. Somente no quarto trimestre, o lucro do Itaú atingiu R$ 1,628 bilhão, o que equivale a uma alta de 14,2% em relação ao mesmo período de 2005. Já o resultado com o BankBoston apresentou uma queda de 10,2%, para R$ 1,28 bilhão, na mesma base de comparação. O resultado bruto da intermediação financeira do banco aumentou 12,3% em 2006, para R$ 12,53 bilhões, enquanto as receitas de serviços e de seguros, previdência e capitalização foram 19,1% maiores e totalizaram R$ 17,167 bilhões no ano passado. Os ativos consolidados do Itaú alcançaram R$ 209,691 bilhões, com evolução de 37,6% em relação a dezembro de 2005. O retorno sobre o ativo médio, por sua vez, passou de 3,6% para 2,4%, na comparação anual. Em 31 de dezembro de 2006, o patrimônio líquido consolidado da instituição era de R$ 23,564 bilhões, com avanço de 51,4% no ano. O patrimônio líquido de referência, usado para cálculo dos limites operacionais, atingiu R$ 30,720 bilhões.