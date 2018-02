Banco lança cartão que reduz taxa de juro pela metade O Banco Santander Banespa lançou ontem um cartão de crédito cuja taxa de juros será a metade da média do mercado. O produto, chamado de Santander Light Internacional, terá juro de 5,5% ao mês (ante 11,9% da média do mercado) e o dobro de sua renda como limite de crédito. "Queremos movimentar o mercado e atrair novos consumidores", afirma o vice-presidente-executivo da instituição, José Paiva Ferreira. Segundo ele, o objetivo é conseguir vender 500 mil cartões Light até o fim deste ano. O que significa terminar 2006 com 3 milhões de cartões. Para 2007, a meta é atingir 4 milhões de plásticos. Para ter o produto, cuja anuidade será de R$ 84, o consumidor - cliente ou não do Santander - apenas precisa ter uma renda mínima de R$ 700. "São 40 milhões de potenciais clientes para este produto", afirma o vice-presidente de Cartões do Santander Banespa, Nuno Almeida Matos. Ele explica que o detentor do Light poderá usá-lo para quitar a fatura de outros cartões de crédito e ainda ter 40 dias para pagar. Matos acrescenta que a taxa de 5,5% ao mês é para todas as modalidades de financiamento: crédito rotativo, parcelamento das faturas e saques à vista e parcelado. O produto será oferecido a partir de hoje com as bandeiras Visa e Mastercard. Em relação ao aumento dos índices de inadimplência, Matos afirma que o banco não está preocupado. Isso porque a pessoa que usa o rotativo com esse cartão terá mais capacidade de pagamento. O lançamento do produto exigiu investimentos de R$ 50 milhões e vai contar com uma ampla campanha publicitária, estreada pelas atrizes globais Cláudia Raia e Débora Falabella.