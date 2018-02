Banco Mercantil do Brasil planeja emitir bônus de 10 anos O Banco Mercantil do Brasil planeja vender notes subordinadas com prazo de dez anos, e resgatáveis ao par no quinto ano, de acordo com prospecto apresentado por um gestor de fundos nesta terça-feira. O tamanho da transação ainda precisa ser determinado, segundo o documento. O prospecto informa que o banco espera receber da Moody's o rating de grau especulativo "B3" para a emissão. Os bônus seriam listados na bolsa de valores irlandesa. O banco Finantia e o ING lideram a transação. As informações são da Dow Jones.