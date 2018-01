Banco Pine prepara emissão de eurobônus Num sinal de que mesmo bancos de pequeno porte do Brasil estão ávidos por acessar o mercado externo de capital, o Banco Pine informou que está preparando uma emissão de eurobônus com o objetivo de captar US$ 15 milhões. "Estamos planejando abrir os livros na quarta ou quinta-feira", comentou Luiz Cláudio de la Rosa, vice-presidente de marketing do banco. "Devemos completar a operação no início de março", completou. O banco quer pagar uma taxa de rendimento entre 8% e 8,5% para um bônus de 18 meses. A operação, que deve ser coordenada pela Bulltick, é parte de um programa de captação de US$ 75 milhões. O banco já levantou US$ 33 milhões por meio desse programa.