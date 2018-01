Banco põe craques em campo O Santander Banespa entrou em campo no fim de semana com os craques do futebol mundial como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, Cafú e Roberto Carlos para fixar a sua marca, se valendo da Copa. Para essa campanha, criada pela agência de publicidade McCann-Erickson, o banco irá investir US$ 100 milhões ao longo do ano. A idéia é que os craques simbolizem agilidade, confiança, parceria e sucesso.