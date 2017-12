Banco prevê real em R$ 2,05 por dólar no fim de abril O Deutsche Bank acredita que o real deverá atingir a cotação de R$ 2,05 nos próximos dois meses. "Acreditamos que os fortes fluxos de portfólio, a balança comercial saudável e a elevada demanda devem manter a trajetória de valorização do real nos próximos dois meses", afirmam estrategistas do banco alemão em nota para clientes. "Os números da balança comercial divulgados nesta semana confirmam que as exportações continuam a surpreender para cima." Segundo ele, esses fatores, combinados com a baixa aversão ao risco nos mercados globais, ajudarão o real a atingir a marca de R$ 2,05 antes do fim de abril. "Mais para frente, a temporada eleitoral deverá começar a se aquecer para as eleições presidenciais de outubro", afirmaram. "Não esperamos nenhuma mudança material na política, mas vamos nos manter atentos aos acontecimentos para reavaliar a conveniência de reajustar nossa meta para o real."