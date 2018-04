Banco prevê valorização mínima de 19% para ações de elétricas O banco de investimentos Bear Stearns fixou preço-alvo em 2007 para as ações de diversas companhias brasileiras de serviços públicos. "Os targets não refletem mudanças nas estimativas de lucros", destacou a instituição financeira, em relatório elaborado pelos analistas Rowe Michels e Stewart Ragar. As ações da Cteep receberam preço-alvo de R$ 27,73, o que representa um potencial de valorização, em um ano, de 19% em relação à cotação atual. Para a Celesc, o target é de R$ 44,56 para 2007, 27,7% acima do preço atual. Cesp recebeu preço-alvo de R$ 26,49, o que abre espaço para um ganho de 30,2% em relação ao nível atual.