Banco Real cria rede de parcerias com imobiliárias O Banco ABN Amro Real quer construir uma rede de parcerias com empresas imobiliárias, semelhante à existente no mercado de automóveis. Nesse sistema o consumidor escolhe o veículo de interesse e, quase automaticamente, contrata o financiamento bancário. A primeira parceria na área de imóveis foi firmada com a Ética, maior imobiliária do segmento de imóveis usados no Rio de Janeiro. "Com esse tipo de parceria, o consumidor identifica o imóvel do seu interesse e já pode fechar o financiamento bancário na hora", explica o superintendente comercial de crédito imobiliário do Banco Real, Emílio Vieira. Além da Ética, no Rio, o Banco ABM Amro Real está buscando empresas semelhantes em outras cidades brasileiras. "A hora é do crédito imobiliário. Estamos acreditando que esse mercado vai crescer muito no Brasil nos próximos anos", justifica Vieira, exemplificando que o crédito imobiliário no Brasil representa apenas 3% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto em países com o Chile e o México a participação chega a 14% do PIB. Para a Ética a principal vantagem da parceria com o ABN-Amro/Real é a possibilidade de acelerar a conclusão dos negócios. Além disso, segundo o presidente da Ética, Marlei Feliciano, o banco treinou os funcionários da imobiliária e criou um programa especial de linha de crédito, com juros fixos de 9% ao ano. "Estamos conseguindo concluir a escritura com apenas 20 dias úteis, após o fechamento dos negócios", informou. Segundo ele, a Ética tem cerca de 11 mil imóveis usados cadastrados no Rio de Janeiro para a comercialização. "Somos a maior imobiliária de imóveis usados no Rio e estamos montando estrutura para ampliar as atividades nos lançamentos de imóveis", complementou. Na área de imóveis novos, a liderança no Rio é da Patrimóvel, conforme o próprio Feliciano. Para o presidente da Ética, o mercado tende a ficar cada vez mais concorrido, mas ele visualiza ainda um amplo potencial a ser desenvolvido. "A nossa meta é crescer pelo menos 70% este ano", anunciou. Atualmente a Ética conclui a venda de cerca de 400 imóveis por mês. No processo de ampliação dos negócios, a empresa deixará de atuar apenas no Rio e vai abrir filiais em outras cidades, inclusive em São Paulo. "Há uma grande carência no mercado imobiliário, especialmente para a classe média e os bancos estão mais agressivos em busca desse mercado", complementou.