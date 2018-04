Banco Real é chave para o futuro do sistema nacional A fusão entre os bancos europeus ABN Amro e Barclays poderá provocar uma reviravolta no setor bancário brasileiro. Apesar de o executivo-chefe do Barclays, John Varley, ter afirmado ontem que não venderá a unidade do Brasil (Banco Real), analistas não estão convencidos da importância estratégica do País para o banco inglês. Isso porque o Barclays tem uma participação muito pequena no Brasil, com ativos totais da ordem de R$ 2 bilhões e 68 funcionários. No ano passado, lucrou R$ 60 milhões, em atividades como empréstimos, tesouraria e administração de recursos de terceiros. Por esses números, os analistas acreditam que os ativos brasileiros possam ser postos à venda, já que o País nunca teve grande importância para a instituição inglesa. "O Barclays nunca demonstrou grande interesse pela América Latina. Não vejo mudança agora", afirma o presidente da Austin Rating, Erivelto Rodrigues. Segundo ele, uma possível venda do ABN, no Brasil, provocaria uma corrida que há anos não se vê no setor. Com ativos da ordem de R$ 121 bilhões e patrimônio líquido de quase R$ 10 bilhões, o banco seria a grande oportunidade de crescimento que outras instituição estão procurando para aumentar sua participação no Brasil. Por enquanto, o espanhol Santander é o eleito pelos analistas como principal interessado nos ativos brasileiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.