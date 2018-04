Banco Real lança fundo com garantia de capital investido O Banco Real lança o Real Estratégia Segura, fundo da categoria multimercados que conta com um seguro que garante o capital investido após 12 meses de aplicação. O novo produto é voltado para os investidores que gostariam de mais rentabilidade, mas têm receio das oscilações do mercado, informa a instituição, em comunicado. Segundo o banco, o fundo aplica em cotas de outros produtos, que atuam nos mercados de juros, câmbio, índices de preços e ações. O Real Estratégia Segura tem liquidez diária, aplicação inicial mínima de R$ 5 mil e máxima de R$ 250 mil. O taxa de administração máxima é de 2,6% ao ano, mais performance de 20% sobre o que exceder a variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).