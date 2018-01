Banco Real lança programa de sustentabilidade na construção civil O Real anunciou programa de sustentabilidade na construção civil, para obras financiadas pela instituição. O banco está elaborando um guia de boas práticas, com dicas e recomendações sobre uso racional da água e energia, gerenciamento de resíduos e leis trabalhistas. As regras de sustentabilidade serão acompanhadas desde o projeto até a conclusão das obras. Segundo o Banco Real, os dados serão avaliados e enviados às construtoras. Desde 2003, os projetos analisados pela área de crédito imobiliário da instituição são submetidos a estudo de viabilidade, que inclui um questionário socioambiental e inspeção no terreno. As construtoras têm de apresentar declaração de que o terreno está livre de resíduos.