Banco rebaixa recomendação de compra das ações da Sadia O UBS rebaixou a recomendação de compra das ações da Sadia, de "neutra 2" para "reduzir 2", citando o recente desempenho dos papéis da companhia. O preço-alvo, no entanto, foi mantido em R$ 8,80. Segundo o banco de investimentos, as ações da Sadia apresentaram desempenho acima da média do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa, e de sua principal concorrente, a Perdigão. "Ao passo que acreditamos que 2007 será um bom ano para a empresa, consideramos que esse avanço já excedeu o seu limite, especialmente em relação à Perdigão - que também terá um ano positivo, mas oferecendo riscos menores e padrões mais fortes de governança corporativa", afirmam em relatório os analistas Guilherme Arruda, Jander Medeiros e Luis Felipe Magon. O banco reiterou a recomendação de "compra 2" para a Perdigão, observando que as duas companhias forneceram orientação aos investidores que respaldam a expectativa de que será um bom ano para o setor. A Sadia estima crescimento de 10% a 12% nos volumes de exportação e acréscimo entre 8% e 10% no mercado doméstico em 2007. Além disso, a empresa projeta margens entre 12% e 13% para o ano, sinalizando que já atingiu esse patamar no primeiro trimestre. A Perdigão, por sua vez, prevê alta de pelo menos 15% nas exportações e de 7% no mercado doméstico em 2007. O grupo também estima acréscimo de 12% nos volumes da Batávia para alcançar margens entre 11% e 12%. No fechamento do pregão de sexta-feira (5/4), os papéis preferenciais (PN) da Sadia terminaram em baixa de 1,59%, enquanto as ações ordinárias (ON) da perdigão subiram 1,99%. Já a Bovespa terminou com ganho de 0,20%.