Banco rebaixa sugestão de compra das ações da AES Tietê O banco de investimento suíço UBS rebaixou a recomendação da AES Tietê de compra 2 para neutra 2, citando as recentes oscilações nos papéis da companhia. A instituição financeira, porém, elevou o preço-alvo das ações preferenciais (PN) de R$ 74,00 para R$ 76,00 e das ordinárias (ON) de R$ 71,00 para R$ 80,00, considerando ajuste nas tarifas, menor taxa de desconto - que passou de 11% para 8,5% - desconsiderando a perpetuidade. A nova meta implica em potencial de alta de 15%. "No geral, acreditamos que o preço da ação já reflete os bons fundamentos da empresa e vemos um potencial limitado de alta a partir de agora", afirmam em relatório os analistas Eduardo Haiama, Pedro Batista e Rafael Espírito Santo. Se considerada a perpetuidade, a meta deveria subir 30%, acrescenta o UBS. A nova avaliação do banco não considera mais reduções de tarifas em 2008 e 2012 e a renovação automática de concessões em 2029. "Mantemos nossa previsão conservadora para os preços da energia no longo prazo em R$ 115,00/MWh e de baixa alavancagem financeira (com a relação dívida líquida/Ebitda de 1,5 vezes no longo prazo)". O Ebitda leva em conta o ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Recentemente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou planos de vender sua participação na Brasiliana, controladora da Tietê. "Acreditamos que o possível desinvestimento favorece as ações ON ante as PNs, em razão do direito de tag along (direito dos acionistas minoritários de vender suas ações por meio de oferta pública, no caso de transferência de controle) e seu alinhamento com o controlador", acrescenta o banco. A geradora de energia elétrica brasileira AES Tietê possui um parque de usinas composto por 10 hidrelétricas e tem capacidade instalada de 2,65 mil megawatts (MW), respondendo por cerca de 20% da energia gerada no Estado de São Paulo e de 2% da produção nacional.