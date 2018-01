Banco recomenda compra de ações da Eletropaulo O banco de investimentos Merrill Lynch retomou a cobertura da Eletropaulo com recomendação de compra das ações, observando que a companhia de energia está bem posicionada em um setor com perspectiva acima da média do mercado. Em relatório, os analistas Frank McGann e Felipe Leal afirmam que a empresa está "entrando em um período que deve ser caracterizado por um crescimento mais estável dos lucros, após se recuperar por completo de um longo período de dificuldades provocado pelas condições regulatórias e emissões". Com a recente venda no mercado de 15,8 milhões de ações, o free float (porcentagem de ações da empresa negociadas na Bolsa) da Eletropaulo passou de 18,34% para 56,18%. O banco de investimentos prevê que o yield (remuneração) dos dividendos dará às ações da companhia um dos maiores rendimentos do mercado brasileiro dentro de 12 a 18 meses. A perspectiva do Merrill para lucro e fluxo de caixa do grupo é positiva, mesmo se levando em conta o período de revisão da tarifa (no segundo semestre de 2007), que deve levar a uma queda no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações). Além disso, os analistas consideram que "a Eletropaulo é um dos papéis com uma das menores valuations (valorizações) entre as empresas do setor de serviços no Brasil e está bem abaixo do preço-alvo de R$ 137,00" estabelecido pelo Merrill.