Banco recomenda compra de ações da Localiza O banco de investimentos Merrill Lynch reiterou a recomendação de compra e o preço-alvo de R$ 60,00 para a ação da Localiza, citando prospectos atraentes de crescimento. Em relação ao fechamento dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo na sexta-feira (quando a ação valia R$ 51,51), o preço-alvo calculado pelo banco para a ação prevê valorização de 16,5% até o fim do ano que vem. Em relatório, os analistas Alexandre Falcão e João Carlos dos Santos observam que a receita líquida anunciada pela empresa no terceiro trimestre "seguiu em linha com nossas estimativas e superaram em 25,5% o desempenho de igual período do ano anterior". O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) de R$ 80,3 milhões no trimestre, por sua vez, veio 11,3% abaixo do esperado pelo banco de investimentos, reflexo de margens menores que o previsto na divisão de carros usados. O acréscimo de R$ 10 milhões nos resultados financeiros levou a um salto de 62% no lucro líquido da empresa na comparação com igual período do ano anterior, pelos padrões contábeis norte-americanos (US Gaap). Segundo o banco, esse avanço pode ser atribuído à redução de 51% na dívida consolidada do grupo, para R$ 545 milhões e taxa de juros menores no período. "Acreditamos que essa tendência será mantida, dada a nossa expectativa de continuidade de queda nos juros", acrescenta o Merrill.