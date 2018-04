Banco recomenda compra de ações da Net As ações da operadora de televisão a cabo Net Serviços de Comunicação são atraentes, na análise do banco de investimentos Merrill Lynch. A recomendação do banco é de "compra" dos papéis, e a estimativa é de que cada ação esteja valendo, daqui a 12 meses, R$ 26, o que representa um potencial de valorização de 21%. Em relatório, o analista Mauricio Fernandes afirma que as ações da companhia estão posicionadas para subir nos próximos meses, "impulsionadas por sólidos fundamentos e por um cenário atraente para o setor". Ainda de acordo com o Merrill Lynch, a Net tem "posição fortemente competitiva", além de oportunidades seculares de crescimento no Brasil, onde a penetração das TVs a cabo ainda é muito baixa. Para o banco, a companhia deve se beneficiar do fato de as operadoras de telefonia não terem um produto de vídeo competitivo. Além disso, o pacote triple play da Net, lançado em março deste ano numa parceria com a Embratel, é na visão do banco "a vantagem mais competitiva da Net vis-à-vis as outras operadoras de satélite e de telecomunicações".