Banco reduz recomendação para ações do setor elétrico O banco de investimentos Bear Stearns reduziu seu rating (nota) para o setor elétrico brasileiro de "Market Overweight" (acima da média do mercado) para "Market Weight" (na média do mercado), decisão que reverte a elevação promovida em julho deste ano. Em relatório, os analistas Rowe Michels e Stewart Ragar disseram que o rebaixamento reflete principalmente as preocupações com a falta de licenças hidrelétricas e de fornecimento de gás, que pode limitar as oportunidades de investimento no curto prazo em novos leilões do setor. Citam ainda a continuidade da oferta de novas ações, possivelmente com cinco IPOs (ofertas públicas iniciais) de companhias do setor de distribuição de água, e uma previsão negativa para privatização. Os analistas reduziram de 70% para 60% a probabilidade de privatização da Cesp. No caso da Eletrobrás, afirmam, "a vitória de Lula e sua forte campanha antiprivatização eliminam virtualmente qualquer chance de as principais companhias de geração do grupo serem privatizadas no curto prazo". O relatório chama atenção ainda para o fato de que não há probabilidade de nacionalização da AES Tietê, embora a campanha de Lula tenha chamado atenção para o fato de a companhia não ter cumprido algumas metas de expansão da capacidade. Os analistas destacaram que, embora estejam mais cautelosos com a perspectiva para as empresas de geração, isso não significa excesso de otimismo para com os papéis das distribuidoras. Eles acreditam que as revisões tarifárias terão caráter mais técnico e que ainda haverá excesso de novas emissões de ações. "Nós também esperamos que muitas das questões regulatórias altamente complexas (e difíceis de modelar) serão resolvidas nos próximos anos, levando à maior visibilidade dos lucros."