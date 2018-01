Banco Sofisa fará oferta de ações preferenciais O banco Sofisa solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registro inicial de companhia aberta. Conforme informações do prospecto preliminar, o banco fará oferta mista de ações preferenciais, com adesão ao Nível 1 da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os recursos provenientes da oferta primária serão usados para financiar a expansão da carteira de crédito do banco. Na distribuição secundária, os acionistas vendedores são Hilda Diruhy Burmaian e o espólio de Varujan Burmaian. O Sofisa foi fundado há 46 anos e se define como um dos líderes dentre os bancos especializados na concessão de crédito a pequenas e médias empresas, ou middle market, com faturamento anual entre R$ 5 milhões e R$ 200 milhões. Também atua em alguns segmentos de crédito a pessoas físicas (crédito consignado, crédito pessoal e crédito ao consumidor). O UBS Pactual é o coordenador líder da operação, que prevê destinar, para o varejo, no máximo 10% da totalidade das ações da oferta.