Banco sugere a compra das ações da Klabin Segall A boa perspectiva para o setor imobiliário no País associada às previsões de crescimento da Klabin Segall, especializada no segmento residencial, foram as razões que levou o banco de investimentos UBS a sugerir a compra das ações da empresa. A instituição financeira iniciou a cobertura para os papéis da empresa com a recomendação de "compra 2" e preço-alvo em 12 meses de R$ 27 por papel. Em relatório, os analistas Gordon Lee e Guilherme Vilazante afirmaram que vêem como atraente a avaliação da companhia, especialmente tendo em vista as perspectivas para o crescimento do grupo. "A estrutura operacional da Klabin é muito leve, o que minimiza o investimento em pessoal e em capital de giro. Isso a capacitou para atingir níveis elevados de eficiência e melhorar a agilidade comercial, operacional e financeira", afirma o relatório, destacando também que a parceria com a Caixa Econômica Federal é um dos melhores meios para que a companhia ganhe exposição no mercado de residências de preço mais baixo. "Continuamos a ver a perspectiva de longo prazo para o setor imobiliário no Brasil como muito promissora, sustentada por fatores demográficos, ambiente macroeconômico estável, financiamento crescente, termos de crédito melhores e avanços regulatórios", dizem os analistas, ressalvando que os dois principais riscos são a intensidade das emissões de ações no setor e o possível excesso de oferta no curto prazo.