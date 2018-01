Banco UBS recomendação compra de ações da Cosan O banco de investimentos UBS iniciou a cobertura para as ações da Cosan com a recomendação de "compra 2" e preço-alvo de R$ 48,00. Em relatório, a analista Daniella Guanabara destacou que a empresa é a maior fabricante de açúcar e álcool do País e um dos poucos participantes do setor de biocombustíveis no mundo com ações listadas em bolsa. A analista afirma que a visão positiva para a ação sustenta-se sobre dois pontos-chave. O primeiro deles é a expectativa de que a Cosan "conseguirá retomar sua estratégia de consolidação depois da queda recente dos preços do açúcar". O segundo é o cenário favorável para as cotações deste produto. "Para o açúcar, nós esperamos alguma recuperação dos preços e a consolidação do Brasil como líder no fornecimento global. Para o etanol, estimamos aumento da demanda no mercado doméstico por causa do uso maior de veículos bicombustíveis e do crescimento das exportações", diz a analista. Entre os riscos ao desempenho das ações da companhia, o relatório citou o comportamento dos preços das commodities, as barreiras comerciais e a estrutura fiscal, porque os impostos elevados sobre a gasolina favorecem os fabricantes de etanol. "A retirada desses impostos pode provocar um sentimento negativo para com o papel", diz o relatório.