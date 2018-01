Bancos chineses lideram alta de 0,1% em Hong Kong A Bolsa de Hong Kong fechou em alta hoje, com o índice Hang Seng registrando avanço de 0,1%, em meio à expectativa dos investidores por uma apreciação do yuan. O forte desempenho das ações de bancos chineses ofuscou as perdas moderadas em alguns pesos-pesados da bolsa, como HSBC e China Mobile. A companhia petroquímica Sinopec e o Banco da China tiveram sua primeira queda desde que foram incluídas no índice Hang Seng. Sinopec declinou 1% e Banco da China perdeu 0,8%. A Bolsa de Xangai, na China, foi ajudada pela procura das corretoras por blue chips, em meio ao otimismo sobre suas perspectivas de lucro. O índice Xangai Composto fechou com alta de 2,8% e atingiu seu recorde de pontos dos últimos cinco anos pela terceira vez consecutiva. O Shenzhen Composto ganhou 2,2%. China Merchants Bank subiu 6,1%, China Minsheng Banking disparou 8,5% e Hua Xia Bank avançou 4,9%. Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) aumentou 4%. Fora do setor bancário, China United Telecomunications disparou 8,3%. Shanghai International Port saltou 10% e China Merchants Energy Shipping também subiu 10%. O enfraquecimento do dólar nos mercados internacionais na sexta-feira levou o yuan a atingir hoje sua maior cotação frente à moeda norte-americana desde a revalorização do ano passado. Operadores de câmbio disseram que esperam a continuidade dessa tendência até a visita à China do secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, na próxima semana. No mercado de balcão, o dólar baixava para 7,8270 yuans às 5h30 (hora de Brasília), de 7,8360 yuans no fechamento de sexta-feira. No sistema automático de preços, a moeda norte-americana valia 7,8260 yuans às 5h20, de 7,8325 yuans na sexta-feira. A Bolsa de Seul fechou em baixa, influenciada pela preocupação com a economia dos EUA após a divulgação, na sexta-feira, do índice de atividade industrial dos EUA. O índice Kospi perdeu 0,6. A operadora de shopping centers Shinsegae caiu 5,5% e a LG.Philips LCD declinou 2,6%. Em Taiwan, a Bolsa de Taipé fechou em alta pela quarta sessão consecutiva, com o índice Taiwan Weighted apontando elevação de 0,44%. As ações das empresas com exposição na China lideraram a alta do índice. Os investidores aguardam o resultado das eleições municipais de sábado em Taiwan, consideradas uma prévia das eleições presidenciais de 2008. A produtora de bebidas Uni President, patrocinadora dos Jogos Olímpicos de 2008, aumentou 3,4%. A Realtek Semicon disparou 7% depois de anunciar um plano para reduzir pela metade seu capital. Na Austrália, a preocupação com a economia dos EUA, além de uma valorização do dólar australiano, determinaram queda de 0,06% no índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney. Westfield, a maior operadora de shopping centers do mundo, com metade de suas vendas realizadas nos EUA, caiu 1%. A companhia aérea Qantas teve valorização de 2,2%. Entre as mineradoras, as maiores empresas, como BHP Billiton e Rio Tinto, foram preteridas em favor de empresas médias, como Minara e Ziniflex. A primeira avançou 8,1%, enquanto a Ziniflex ganhou 4,7% - ambas refletindo o interesse dos investidores por projetos de níquel e zinco. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila aumentou 0,2%, impulsionado pela demanda dos investidores estrangeiros por ações de bancos e companhias imobiliárias. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) recuou 0,25% no fechamento da sessão de hoje. Em Cingapura, o índice Strait Times da Bolsa fechou em alta de 0,52%. Na Bolsa de Jacarta (Indonésia), o índice JSX Composto encerrou o pregão em baixa de 0,20% devido à queda de preços de ações de bancos: Bank Mandiri recuou 0.9%; Bank Rakyat, 2,8%; e BCA, 1, 9%. Mas o ganho da peso-pesado Telkom, que subiu 1%, limitou o recuo do índice.As informações são da Dow Jones.