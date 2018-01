Bancos e imobiliárias causam baixa de 0,1% em Tóquio Uma forte queda em ações de empresas imobiliárias e bancos, devido às preocupações acerca da desaceleração da economia japonesa, derrubaram o índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio nesta quinta-feira. O índice teve baixa de 0,1%, fechando aos 16.198,57 pontos. Segundo os operadores, por trás da baixa está a divulgação de que os bancos japoneses emprestaram 1,1% a mais em outubro em relação ao mesmo mês de 2005. Em setembro, o crescimento havia sido de 1,6%. O porcentual do mês passado é o menor aumento anual desde março e suscitou a expectativa de que os dados econômicos a serem divulgados nos próximos dias confirmem a desaceleração da economia. Encerrada a temporada de balanços corporativos, os investidores agora se voltam para os dados macroeconômicos, como o total de encomendas de maquinários, a ser divulgado na sexta-feira, e o PIB do terceiro trimestre, na terça-feira. De acordo com a avaliação dos operadores do mercado, a expectativa de que esses dois indicadores também apontem para a retração da economia deve favorecer as blue chips exportadoras e prejudicar as ações de empresas ligadas à demanda doméstica. O dado sobre os empréstimos bancários desencadeou nova onda de vendas de ações dos bancos, que já estavam sob pressão vendedora há duas semanas. Sumitomo Mitsui Financial Group caiu 1,6% e já acumula perda de 7,6% desde 25 de outubro. As ações do setor imobiliário também recuaram, afetadas pela decisão da corretora JP Morgan de reduzir a classificação da Mitsui Fudosan, maior incorporadora imobiliária do Japão. As operadoras de telefonia móvel estiveram entre as poucas ganhadoras do pregão. A Softbank havia divulgado ontem sólidos resultados e hoje obteve valorização de 1,7%. Sua rival KDDI anunciou um aumento na base de assinantes devido à recente introdução da portabilidade numérica para os usuários de telefone celular do Japão. Os papéis da KDDI tiveram alta de 2,9%. As informações são da Dow Jones.