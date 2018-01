Bancos e serviços públicos puxam alta em Madri A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 44,10 pontos (0,39%), para 11.491,30 pontos, estabelecendo nova máxima em cinco anos, ajudado pelos sólidos ganhos obtidos entre bancos e empresas de serviços públicos, disseram traders e analistas. As ações do setor de televisão registraram fraco desempenho, com Prisa caindo 1,57%, depois da companhia ter anunciado lucro abaixo das expectativas em 2005. As ações do Banco Sabadell subiram 1,79% e as do Bankinter avançaram 2,07%, em meio as especulações de aumento de participação dos principais acionistas. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 0,36%, as do SCH subiram 0,59% e as da Telefónica fecharam em alta de 0,46%. Na semana, o índice acumulou um ganho de 1,58%.