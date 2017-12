Bancos elevam aposta para câmbio na semana e no mês A pesquisa realizada semanalmente pela Agência Estado junto aos bancos que mais negociam no mercado de câmbio e que operam em nome do Banco Central (dealers) mostra que essas instituições corrigiram, para cima, as apostas para o preço do dólar comercial para esta semana. Segundo o levantamento, a mediana da expectativa de preço coincidiu com a apuração do Banco Central (pesquisa Focus) e ficou em R$ 2,14. As respostas oscilaram entre R$ 2,10 e R$ 2,15. Para 28 de abril (o último dia útil do mês), a aposta mediana é de R$ 2,13 -- inferior a apurada pelo BC, que também era de R$ 2,14. A aposta de preço mais constante entre as respostas apuradas, no entanto, ficou em R$ 2,10. (Resumo de análise semanal produzida pelo serviço AE Projeções, da Agência Estado)