Bancos elevam perspectiva de cotação para o dólar A apreensão dos investidores com os desdobramentos da política monetária dos Estados Unidos, que passaram a acreditar desde quarta-feira da semana passada que o ciclo de aperto monetário pode ser mais longo do que o esperado anteriormente, levou parte do mercado a rever para cima suas projeções de preço do dólar. Em pesquisa semanal, a Agência Estado apurou que há uma percepção de que o cenário para os fluxos de capitais para o País não será tão róseo quanto o esperado nos últimos dias. Para os próximos sete dias, a resposta mais freqüente, entre as instituições que responderam a pesquisa, era de preço a R$ 2,08, abaixo do apurado no fechamento da última sexta-feira, de R$ 2,144.