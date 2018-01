Bancos estão em situação confortável no Brasil, diz Moody´s O crescimento vertiginoso do crédito no Brasil e a diversificação da carteira de produtos dos bancos têm colocado as instituições financeiras do Brasil em situação confortável, segundo a vice-presidente responsável pela análise de bancos da Moody's na América Latina, Celina Vansetti. Apesar das perspectivas positivas do setor, no entanto, ela ainda vê alguns desafios a serem vencidos no Brasil, entre eles, o aumento de capital para dar suporte à trajetória crescente dos empréstimos. "Os bancos têm feito a transição para ampliar a carteira de crédito muito bem. É possível dizer também que a concorrência aumentou muito, portanto, diria que um dos desafios dos bancos locais é ter o capital suficiente para enfrentar o mercado", diz. Segundo a vice-presidente da Moody's, as famílias classificadas como de classe média no Brasil saltaram de 14,3 milhões para 24,3 milhões, de 2004 para 2005, o que para ela demonstra "o grande potencial" do mercado creditício brasileiro. Para ela também é notável a injeção de R$ 350 bilhões no mercado nos últimos cinco anos, o que levou a uma melhora no perfil das receitas bancárias brasileiras, melhorando assim o perfil de risco das instituições. "As franquias dos bancos hoje são muito mais completas, com a oferta de diferentes produtos e a operação em diferentes negócios", disse, ressaltando a queda da participação dos investimentos em títulos públicos nas receitas dos bancos brasileiros.