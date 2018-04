Bancos fazem China registrar 6º recorde consecutivo As ações do setor bancário recuperaram-se, depois da queda na última sexta-feira, colaborando para que o mercado acionário da China registrasse seu sexto recorde consecutivo de alta. O índice Xangai Composto subiu 2,3%, fechando aos 3.398,95 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 2,1%, encerrando o dia aos 907,82 pontos. Segundo analistas, os papéis de bancos também tiveram bom desempenho porque as discussões sobre o aumento do porcentual do depósito compulsório estão perdendo força. China Merchants Bank avançou 1% e Shanghai Pudong Development Bank teve alta de 1,2%. Outras blue chips como siderúrgicas e empresas portuárias também registraram alta em razão das expectativas de ganhos por causa do crescimento da economia. Shanghai Port Group avançou 10%, o limite de alta do dia. Shanghai Baoshan Iron & Steel subiu 3,7%. A valorização do dólar no mercado global, com as alterações na plataforma eletrônica de negociação de moedas estrangeiras, resultou na queda da moeda chinesa. O início das operações do China Foreign Exchange Trade Systems manteve os operadores ocupados com os testes, mas preocupados em manter a cotação da moeda chinesa dentro de um certo parâmetro. ?Os especuladores não querem vir para o mercado neste estágio?, disse um negociador de um banco estrangeiro em Xangai. Como resultado, o dólar ficou ancorado, durante a maior parte da sessão, ao redor da paridade central de 7,7290 yuans, acima do fechamento de sexta-feira, que foi de 7,7213 yuans. No fim do dia, o dólar estava cotado a 7,7220 yuans no sistema automático de preços, com o preço inalterado em relação ao fechamento de sexta-feira. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé subiu 0,6%, fechando aos 8.056,56 pontos - a melhor pontuação em mais de seis anos -, liderado por papéis de indústrias tradicionais. Setores relacionados ao mercado chinês registraram bom desempenho, tais como têxteis (cujo índice subiu 3,7%), cimento (alta de 4%) e aço (aumento de 4,1%), já que os investidores estão procurando ações fora do setor de tecnologia ?em razão das preocupações sobre os resultados dessas empresas no primeiro trimestre?, disse Michael Lin, da Fubon Securities. Taiwan Cement avançou 4%; China Steel teve aumento de 3,3% e Far Eastern Textile subiu 1,9%. O mercado sul-coreano fechou em alta recorde neste início de semana, estimulado pela expectativa de aumento da classificação do risco soberano do país pela Moody?s e pelos dados favoráveis sobre o nível de emprego nos EUA. O índice Kospi da Bolsa de Seul fechou em alta de 1,1%, encerrando o dia aos 1.501,06 pontos. Construtoras foram as grandes ganhadoras do dia. Hyundai Engineering & Construction teve alta de 3% por causa das expectativas de que seus credores, que também são seus acionistas, reúnam-se ainda neste mês para elaborarem um plano de venda de sua participação na companhia, disse Park Hyung-Ryul, analista da Goodmorning Shinhan Securities. Doosan Heavy Industries & Construction teve aumento de 3,8%. Empresas do setor naval elevaram seus ganhos com as expectativas de bons resultados no primeiro trimestre e boas perspectivas para o setor. Hyundai Heavy Industries avançou 3,4% e Samsung Heavy Industries teve alta de 4,1%. Já os papéis de tecnologia caíram neste início de semana. Samsung Electronics recuou 0,5% e Hynix Semiconductor teve perda de 0,6%. LG.Philips LCD caiu 3,6%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura, incrementado pela forte alta de Wall Street quinta-feira, subiu 1,6%, fechando na marca recorde de 3.400 pontos, podendo testar os 3.460 nesta semana. Entre as blue chips de maior alta, CapitaLand ganhou 3,6%, devido a notícias de forte demanda por apartamentos colocados à venda na fase 1 do condomínio Seafront on Myer. Sua concorrente City Developments avançou 2,6%. Ações de empresas de tecnologia foram beneficiadas por anúncio feito quinta-feira de que a empresa de private equity Kohlberg Kravis Roberts & Co.'s faria uma oferta de 1 bilhão de dólares de Cingapura (US$ 660,7 milhões) pela MMI Holdings. Chartered Semiconductor subiu 2,1% e Datacraft Asia fechou em alta de 0,9%. Ganhos nas demais bolsas da Ásia e a estabilidade de sua moeda fizeram com que o mercado da Indonésia terminasse no terreno positivo. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta subiu 1%, fechando aos 1.913,73 pontos. No entanto, segundo analistas, realizações de lucros limitaram os ganhos. A mineradora de níquel Aneka Tambang saltou 6,1% por conta de expectativas de fortes resultados no primeiro trimestre devido à alta do preço das commodities. Bank Mandiri subiu 1,9%, recuperando-se após também esperar aumento de seus lucros em 2007. Realizações de lucros fizeram o papel da fabricante de produtos metálicos cair 0,8% depois de ter subido mais de 5% semana passada. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, subiu 1,5% e fechou aos 1.298,36 pontos. Entre as principais altas dos dia, Tebrau Teguh subiu 13,2%, Maxis ganhou 2,5% e MISC avançou 2,7%. As Bolsas de Sydney, Hong Kong e Manila não abriram devido a feriados locais. As informações são da Dow Jones.