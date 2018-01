Bancos fecham na segunda e terça-feira de carnaval Os bancos terão horário especial na quarta-feira de Cinzas (dia 21), quando o atendimento ao público terá início ao meio-dia. Já o horário de fechamento será o mesmo dos dias normais. Porém, na segunda e terça-feira (dias 19 e 20) de carnaval, as instituições financeiras não terão expediente. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que tiverem vencimentos nos dias 19 e 20 deste mês poderão ser pagos no próximo dia útil, sem incidência de multa. Segundo a Febraban, esses tributos normalmente estão com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais). Os clientes podem agendar nos bancos, caso tenham interesse, os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos caixas automáticos e equipamentos de auto-atendimento, ou ainda nos correspondentes, como lotéricas, Correios e outros estabelecimentos comerciais. Como forma de comunicar os clientes de maneira antecipada o calendário para o período do carnaval e Quarta-feira de Cinzas, a Febraban recomenda aos bancos que afixem cartazes em todas as agências com a informação sobre o horário de funcionamento bancário.