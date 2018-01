Bancos lideram alta nas Bolsa de Londres e Paris O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 29,4 pontos (0,51%), em 5.793,5 pontos. A alta foi liderada pelas ações dos bancos. As do Barclays subiram 1,48%, depois de a revista Barron's dizer, no fim de semana, que os papéis têm potencial para avançar de 15% a 20% no próximo período de 12 a 18 meses. O Barclays e o HSBC também foram citados em reportagem do Sunday Times, segundo a qual os dois bancos deverão registrar crescimento forte dos lucros em seus resultados de 2005; as ações do HSBC subiram 0,32%. As ações do Lloyds TSB avançaram 0,55%, depois de o Deutsche Bank elevar seu preço-alvo. As ações do setor de mineração recuaram, devolvendo parte dos ganhos recentes (Antofagasta, -0,8%; BHP Billiton, -1,31%; e Xstrata, -0,5%). Paris Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 46,54 pontos (0,95%), em 4.957,36 pontos. Operadores atribuíram a alta ao bom desempenho das ações dos setores bancário e automotivo. As ações da Renault subiram 5,34%, em reação a informes de que a empresa usará os recursos obtidos com a venda de sua participação na Volvo para comprar os 15% da companhia que o governo francês ainda controla (o analista Stephen Cheetham, da Bernstein Research, comentou que "essa história não tem muita credibilidade"); as da Peugeot-Citroën avançaram 2,35%. As da Michelin avançaram 5,09%, antes da divulgação de seu informe de resultados. No setor bancário, as ações do BNP Paribas subiram 2,36% e as do Societé Générale avançaram 2,16%; ambos vão divulgar resultados nesta semana.