Bancos lideram altas em Hong Kong e China Bancos listados nas bolsas de Xangai e Hong Kong puxaram os principais índices dos dois mercados nesta quinta-feira. Na Bolsa de Xangai, o índice Xangai Composto teve alta de 1% e fechou aos 1.941,55 pontos, o maior nível de fechamento dos últimos cinco anos, pela segunda sessão consecutiva. Analistas prevêem que o nível de 2.000 pontos pode ser testado nos próximos dias. O índice Shenzhen Composto, contudo, fechou com declínio de 0,5%. As ações do Banco Industrial e Comercial da China - BICC (ICBC, na sigla em inglês) subiram 4,1%; as do Bank of China aumentaram 6,7%. Segundo os analistas, esses bancos se valorizaram com a expectativa de redução da diferença entre o preço das ações negociadas na Bolsa de Xangai e os da Bolsa de Hong Kong. Por volta das 7h de Brasília, o dólar subia a 7.8685 yuans no sistema automático de preços, de 7.8680 yuans no fechamento de quarta-feira. A expectativa de ganhos até 10% maiores dos das ações de bancos chineses conduziu o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong ao seu segundo recorde de fechamento. O índice encerrou aos 19.151,85 pontos, uma alta de 0,3%. Investidores institucionais apostam suas fichas no setor financeiro chinês, notadamente o trio de bancos estatais do continente, que representa cerca de um quarto do movimento total da bolsa. Bank of China subiu 4,9%; China Constrution Bank caiu 0,7%, após ganhar 12,8% nas últimas três sessões. Em Taiwan, a Bolsa de Taipei fechou em alta. O índice Taiwan Weighted avançou 0,3%, liderado pelas ações do setor de tecnologia. O mercado agora espera os dados sobre a inflação nos EUA. TSMC subiu 0,7%, Siliconware Precision Industries aumentou 1,9% e Asustek Computer também ganhou 1,9%. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, fechou com o índice Kospi indicando recuo de 0,1%, puxado pelas ações de tecnologia, devido às preocupações dos investidores quanto ao desempenho deste setor. Samsung Electronics caiu 0,8% e LG.Philips LCD perdeu 2,7%. Realizações de lucros no setor bancário e a previsão de queda na produção da petrolífera Woodside Petroleum foram as principais causas para a perda de 0,7% do índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney. O mercado agora aguarda o índice de inflação dos EUA, que sai hoje no final do dia. As ações da Woodside Petroleum fecharam com queda de 3,1% depois que a empresa reduziu em 6% sua estimativa de produção para este ano, alegando principalmente problemas em um campo de petróleo na Mauritânia. A mineradora BHP avançou 0,1% e a Rio Tinto recuou 0,1%. O índice PSE Composto da Bolsa de Manila, nas Filipinas, aumentou 1%, estimulado pela divulgação de uma queda no déficit orçamentário do governo. Philippine Long Distance Telephone (PLDT), a ação mais negociada, registrou alta de 1,7%; enquanto Megaworld teve valorização de 5,7%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, fechou em alta de 0,9%. Em Cingapura, o índice Strait Times encerrou a sessão com ganho de 0,75%. Na Bolsa de Jacarta, na Indonésia, o índice JSX Composto recuou 0,08%. As informações são da Dow Jones.