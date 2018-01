Bancos que mais negociam títulos apostam em alta do juro nos EUA A quase totalidade das instituições que auxiliam o Federal Reserve na execução de política monetária (chamados de primary dealers e escolhidos com base na quantidade de negócios que efetuam) acredita que o Banco Central dos Estados Unidos voltará a elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual no dia 29 deste mês. Uma pesquisa realizada pela Agência Dow Jones indicou que 18, do universo de 19 economistas entrevistados, acredita a básica de juros dos EUA será elevada para 5,25% no fim deste mês; apenas um, do Citigroup, prevê que ela será mantida inalterada (não só em junho, mas até o fim do ano). Nos Estados Unidos, há 22 primary dealers. No mercado futuro, os contratos de títulos públicos dos EUA apontam hoje 100% de chances dessa alta ocorrer. O consenso formou-se depois da divulgação do núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) do mês de maio, que ficou acima do previsto. Seguem-se as previsões dos primary dealers para o nível da taxa dos Fed Funds nos próximos meses e no fim do ano (n/d = não disponível): dealer Jun Ago Set Fim/06 ABN Amro 5.25% 5.50% 5.50% 5.50% Banc Of America 5.25% 5.25% 5.50% 5.75% Barclays 5.25% 5.50% 5.50% 5.50% Bear Stearns 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% BNP Paribas 5.25% 5.25% 5.25% 5.00% CIBC World Mkts 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% Citigroup 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Countrywide n/d CSFB 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% Daiwa Securities 5.25% 5.50% 5.50% 5.50% Deutsche Bank 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% Dresdner Kleinwort n/d Goldman Sachs 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% HSBC Securities n/d J.P. Morgan Chase 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% Lehman Brothers 5.25% 5.25% 5.50% 5.50% Merrill Lynch n/d Mizuho Securities 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% Morgan Stanley 5.25% 5.50% 5.50% 5.50% Nomura Securities 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% RBS Greenwich 5.25% 5.25% 5.50% 5.50% UBS Warburg 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% Mediana 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% As informações são da Dow Jones.