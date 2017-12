Bank of America troca BankBoston por ações do Itaú Um comunicado distribuído pelo Bank of America Corporation, por meio da agência Dow Jones, informa que a instituição fechou um acordo para trocar suas operações do BankBoston no Brasil por ações do Banco Itaú, segundo maior banco privado do Brasil. O Bank of America também concordou em negociar, exclusivamente, a venda de seus ativos do BankBoston no Chile e no Uruguai e outras determinadas operações e contas na América Latina para o Banco Itaú. Segundo a nota do Bank of America, o valor total das operações no Brasil é estimado em, aproximadamente, US$ 2,2 bilhões em ações do Banco Itaú. "O Banco Itaú se apresenta como um líder claro no Brasil e compartilha da cultura e da filosofia do Bank of America", disse o executivo-chefe do Bank of America, Kenneth D. Lewis. "Essa troca permitirá a conversão de nossa modesta posição atual no crescente mercado (brasileiro) em um investimento significativo em um dos líderes do mercado. Nós acreditamos que isso será o melhor para os nossos clientes da região, que terão acesso às significativas capacidades do Itaú, e também para os acionistas do Bank of America", afirmou o executivo. As informações são da Dow Jones.