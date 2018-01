Bank of New York e Mellon Financial anunciam acordo de fusão O Bank of New York e o Mellon Financial anunciaram hoje a assinatura de um acordo de fusão que deve criar a maior custodiante de ativos financeiros do mundo e uma das dez maiores gestoras de ativos. O grupo combinado vai reunir uma capitalização de mercado pro forma de US$ 43 bilhões. Pelos termos do acordo, os acionistas do Bank of New York vão receber, por cada papel detido, 0,9434 ação da nova companhia (Bank of New York Mellon Corp.). Os investidores do Mellon vão trocar suas ações na proporção de um para um. O grupo combinado será o maior custodiante de ativos e agente fiduciário (trustee) corporativo do mundo, com US$ 16,6 trilhões em ativos sob custódia e US$ 8 bilhões em ativos sob administração. Segundo as duas empresas, a fusão permitirá ao grupo investir e expandir mais rapidamente do que seus concorrentes, além de terem identificado "excelentes" economias de custo e oportunidades de sinergia em receita. As empresas esperam reduzir as despesas totais antes de impostos em US$ 700 milhões por ano, equivalente a quase 8,5% da estimativa de sua base de custo combinada para 2006. A nova instituição tem planos de cortar 3,9 mil funcionários dentro de três anos. Reunidas, as duas empresas empregam atualmente 40 mil pessoas. O acordo, que deve ser concluído no início do terceiro trimestre de 2007, ainda precisa de aprovação regulatória e dos acionistas. As despesas com reestruturação são estimadas em aproximadamente US$ 1,3 bilhão. Se a economia de custo estimada for alcançada, o Bank of New York prevê que o acordo vai reduzir em 1% seu lucro operacional no próximo ano e impulsionar os lucros em 1,4% em 2008. Para o Mellon, o acordo vai impulsionar acréscimo de 1% nos resultados operacionais em 2007 e de 5,7% em 2008. Thomas A. Renyi, atual chairman e executivo-chefe (CEO) do Bank of New York, vai atuar como chairman executivo do Bank of New York Mellon nos próximos 18 meses após a conclusão da transação, com total responsabilidade pela integração das duas companhias. Robert P. Kelly, atual presidente, chairman e executivo-chefe do Mellon, vai assumir o cargo de CEO da nova instituição e vai suceder Renyi no posto de chairman do conselho. Gerald L. Hassell, presidente do Bank of New York, manterá a mesma posição no novo grupo. As informações são da Dow Jones.