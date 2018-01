BankBoston aumenta em 4 vezes capital da filial no Brasil O BankBoston N.A. (CNPJ 33.140.666) aumentou em mais de quatro vezes o capital destacado para a filial brasileira - de R$ 44.471.241,65 para R$ 168.446.241,65. O processo de aumento do capital, decidido em reunião dos representantes legais em 29 de setembro passado, foi aprovado pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf), do Banco Central. A aprovação está na edição de hoje do "Diário Oficial da União".