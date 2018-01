Banqueiros elogiam "transparência" do Brasil O Brasil foi classificado pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF, sigla do nome em inglês), instituição que reúne os principais bancos globais, como o país emergente que possui a melhor estrutura de relações com investidores e transparência na divulgação de informações sobre contas públicas e endividamento. O estudo do IIF foi destaque ontem do comunicado do Tesouro Nacional, divulgado pela internet para uma lista de investidores brasileiros e internacionais. No Brasil, o Tesouro e o Banco Central são as instituições responsáveis pela relacionamento com os investidores. Concluído no final do ano passado, o estudo analisou um grupo de 30 países, que incluiu também China, Rússia, México e Chile. Os países foram selecionados em razão do tamanho e freqüência das operações de empréstimos realizadas em 2004 e 2005 e também das projeções de suas necessidades de financiamento em 2005 e 2006. No comunicado, o Tesouro afirma que o IIF observou que o Brasil vem "consistentemente" atendendo de maneira satisfatória a padrões prescritos tanto pelo próprio instituto como pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) de pontualidade e periodicidade na divulgação de informações sobre estatísticas fiscais referentes ao Governo Central (Tesouro Nacional, INSS e Banco Central), empresas estatais, Estados e municípios. O estudo elogia o esforço realizado pelo Tesouro e o BC que fez com que o Brasil alcançasse elevado grau de transparência, colocando-o em primeiro lugar em comparação com os demais países emergentes. "Essa política (de transparência) é a melhor proteção contra as incertezas do mercado, não somente em momentos favoráveis, mas também em períodos de alta volatilidade ou baixa liquidez internacional. É por isso que o Tesouro seguirá trabalhando firme para aumentar a transparência, melhorando ainda mais essa que já é identificada como elogiável característica do Brasil", afirma o informe do Tesouro.