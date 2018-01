Bao Steel estuda instalar planta em Itaguaí (RJ) A empresa de siderurgia chinesa Bao Steel está pensando em investir em uma planta em Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, diante das dificuldades que está encontrando em construir no Maranhão uma unidade em parceria com a Vale do Rio Doce. A informação foi dada hoje pelo embaixador da China no Brasil, Chen Duqing, em palestra à Câmara de Comércio Americana do Rio (AmCham-Rio). Ele não descartou, porém, a possibilidade do investimento no Maranhão se realizar. "Vamos ver se o Jackson Lago (governador eleito do Maranhão) consegue fazer alguma coisa", disse. Segundo o embaixador, os planos para o Maranhão não andaram "porque desapropriação da terra é com o governo local". Ele afirmou que "tinha 20 famílias naquele terreno (onde seria construída a siderúrgica), agora tem 200". Duqing, que fala português fluentemente, comentou que há muita rigidez em relação às questões ambientais no Brasil. Ele contou, em tom de brincadeira, que aprendeu com empresários brasileiros as palavras "ecochato, ecoxiita e que pior que ONG é ING - indivíduo não governamental".