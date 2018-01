Barata, resistente, de plástico. É uma casa Já existe no País uma casa de plástico reforçado, que fica pronta em cerca de dez dias e custa menos que um carro popular. Tida como uma solução para famílias de baixa renda, a CasaPrática começa a ser vendida pela Construtora Romeu Chap Chap. De olho no mercado popular, a construtora, que sempre teve como foco imóveis para a classe média, fechou uma parceria com a MVC, empresa do Grupo Marcopolo, para comercializar casas fabricadas pela companhia. ?A CasaPrática é uma espécie de Lego?, afirma o diretor geral da MVC, Gilmar Lima, comparando o produto a um brinquedo de montar. Sem impostos, a casa de 36 metros quadrados custa R$ 17,4 mil; a de 42 metros quadros sai por R$ 20,3 mil, diz Lima. O produto, segundo Chap Chap, pode ser financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em 10,15 ou 20 anos. ?A Caixa deu o aval.? A estrutura da casa é de aço e as paredes são de plástico reforçado, explica Lima. A tecnologia é totalmente nacional e a casa resiste a terremotos e furacões. Ele conta que o projeto começou a ser desenvolvido há três anos. A casa é produzida na fábrica da empresa do Grupo Marcopolo, que fica em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (PR). O produto já é exportado para Angola, Venezuela e Ilhas do Caribe e vendido por construtoras locais. Lima explica que, com real valorizado em relação ao dólar, as exportações ficaram mais difíceis. Paralelamente, o produto se apresenta uma solução para equacionar o déficit habitacional do País de 7 milhões de moradias, diante bom momento vivido hoje pelo mercado imobiliário. ?Identifiquei uma oportunidade de atuar também empresarialmente nesse mercado popular, pautado por novas tecnologias?, diz Romeu Chap Chap, sócio-gerente da Romeu Chap Chap Desenvolvimento e Consultoria Imobiliária. O foco da construtora é empresas de desenvolvimento urbano, responsáveis por loteamentos, que são potenciais compradores dos produtos. Além de vender as casas, a construtora ficará responsável pela montagem. Chap Chap ressalta que 80% do déficit habitacional está entre famílias com renda entre um e sete salários mínimos. E que o produto se encaixa perfeitamente nesse perfil de comprador. Lima conta que já existem mais de 30 casas montadas num condomínio popular no Rio Grande do Sul e 13 casas em fase de montagem num projeto piloto em Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo.