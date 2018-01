BB fecha acordo com Campneus para oferecer produtos financeiros O Banco do Brasil fechou parceria com a Campneus - rede de 62 lojas de pneus, autopeças e serviços - para oferecer produtos bancários. O acordo prevê a emissão de cartões private label e a concessão de crédito direto ao consumidor, afirmou o superintendente comercial do BB, Walter Malieni, em entrevista à Agência Estado. O banco espera emitir pelo menos 65 mil cartões no prazo da parceria, de cinco anos, com possibilidade de renovação automática. A empresa é líder na revenda de pneus Pirelli - foram 1,2 milhão de unidades comercializadas no ano passado - e registrou faturamento de R$ 253 milhões em 2005, com previsão de atingir R$ 270 milhões este ano. O executivo do BB destacou o posicionamento estratégico da Campneus em regiões com presença do agronegócio, no qual a instituição também tem forte atuação. A empresa possui unidades localizadas em quatro Estados - São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná - e 51 municípios, entre eles Ribeirão Preto, Londrina, Varginha e outros centros do interior. "São cidades estratégicas para o banco e o negócio trará uma oportunidade de oferecer outras soluções para esses clientes", ressaltou. Na primeira fase da parceria, os serviços financeiros serão oferecidos aos consumidores pessoa física da Campneus, que representam cerca de 35% do faturamento da companhia. Malieni destaca, porém, que as duas partes estão em discussão para oferecer facilidades também para o cliente pessoa jurídica. Antes de fechar a parceria, a empresa financiava do próprio caixa todas as vendas a crédito, de acordo com o diretor-presidente da Campneus, João Faria. Ele espera que os serviços de crédito via BB comecem a operar em um prazo máximo de 60 dias.