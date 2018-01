BB fecha acordo e inicia crédito imobiliário em janeiro O Banco do Brasil fechou acordo operacional para oferecer em suas agências financiamento imobiliário com a Poupex, uma associação de poupança e empréstimo vinculada ao Exército. Segundo o presidente do banco, Rossano Maranhão, a expectativa é que o produto seja oferecido a partir de janeiro de 2007. A instituição projeta um volume de recursos financiados de R$ 1 bilhão ao final do ano que vem. Rossano explicou que um dos objetivos da parceria é incorporar conhecimento e tecnologia sobre o segmento, enquanto o banco aguarda autorização para operar na área com recursos próprios. O BB espera que isso ocorra até o final de 2007. Com relação ao financiamento de veículos, o BB espera atingir um volume de empréstimos de R$ 1 bilhão até o final deste ano e dobrar a carteira no ano que vem, quando os acordos com concessionárias de veículos e com a Localiza estiverem em plena operação. Segundo Rossano, a financeira que cuidará especificamente desse segmento deverá estar constituída no primeiro semestre de 2007. "A criação da unidade é importante porque nos ajudará a ampliar a atuação no segmento de não correntistas", explicou.