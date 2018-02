BB oferece agenda eletrônica para cliente Controlar finanças pessoais Controlar movimentações financeiras na conta corrente e no cartão de crédito são algumas das possibilidades de uma ferramenta gratuita oferecida pelo Banco do Brasil aos seus clientes. O Gerenciador Financeiro Pessoal permite gerenciar o fluxo de caixa pessoal de forma online e integrada, que dispensa a digitação dos lançamentos ocorridos. Segundo comunicado da instituição, a solução também oferece um módulo para gerenciar lançamentos futuros. Com a nova opção, o cliente pode agendar compromissos futuros tais como cheques pré-datados, pagamento de mensalidades ou créditos a receber. A ferramenta organiza os lançamentos por ordem de vencimento e informa aos clientes os compromissos agendados por meio de "avisos" encaminhados para a Caixa Postal Privativa e Segura (CPPS) do usuário, disponível no auto-atendimento Internet. Dentre as ferramentas de finanças pessoais estão gráficos que comparam receitas e despesas pessoais, integração entre conta corrente e cartão de crédito, criação de contas virtuais, além da possibilidade de realização de orçamentos futuros no âmbito pessoal ou familiar. O Gerenciador Financeiro Pessoal está disponível para uso dos clientes do BB e pode ser acessado a partir da sua página personalizada do auto-atendimento BB pela Internet.