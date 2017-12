BB projeta valorização de 54% da Localiza em um ano O Banco do Brasil Investimentos iniciou o acompanhamento das ações ordinárias da locadora de veículos Localiza com preço alvo de R$ 67,31 para junho de 2007, o que representa um potencial de valorização de 54,4% em relação à cotação do último dia 5 de julho. Segundo relatório assinado pelo analista Ricardo Muntada, o mercado de aluguel de veículos beneficia-se com a expansão de setores como tráfego aéreo, turismo e cartões de crédito. "Além disso, nos últimos anos, o setor de aluguel vem crescendo a taxas superiores a 13% ano, apresentando elasticidade de mais de três vezes o PIB", ressalta. Além das perspectivas positivas, o profissional do BB Investimentos destaca, entre outros fatores, que a Localiza possui marca forte, grande poder de negociação com montadoras, possibilidade de crescimento orgânico e geográfico, via ampliação da rede de agências. Como riscos para o setor e para a empresa, Muntada aponta a dependência em relação ao crescimento da economia, o risco de não renovação de concessões em aeroportos e a natureza do negócio, de capital intensivo. Para o período 2006-2010, o BB espera um crescimento médio anual do lucro líquido e do Ebitda da companhia em torno de 39,5% e 16,8%, respectivamente. Nos cálculos do valor da Localiza, o analista utilizou a metodologia de fluxo de caixa descontado, para um período de dez anos, a uma taxa nominal de 15%.