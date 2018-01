BC: 63% das remessas de lucros são de projetos de IED O Banco Central (BC) estima que 63,82% das remessas de lucros e dividendos feitas em janeiro estavam vinculadas a projetos de investimentos diretos feitos no Brasil por estrangeiros. O porcentual, de acordo com dados do BC, corresponde a cerca de US$ 997 milhões de um total de US$ 1,562 bilhão (valor bruto) remetido durante o mês passado. Nas remessas com valor igual ou superior a US$ 1 milhão, o BC calcula que 53,5% dos retornos de investimento tiveram como destino a Espanha. Os Estados Unidos (EUA) ficaram na segunda posição, com 16,1% das remessas, e os países baixos receberam outros 7,4% das remessas. O BC também registrou uma remessa de US$ 565 milhões feita no mês passado, que estava relacionada a investimentos estrangeiros em carteira. O aumento das remessas levaram o BC a registrar no mês passado o primeiro déficit em conta corrente do balanço de pagamentos desde novembro de 2004.