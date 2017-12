BC americano eleva taxa de juro em 25 pb, para 4,75% O Banco Central (BC) norte-americano (Federal Reserve, o Fed) elevou a taxa do juro dos EUA em 25 pontos-base pela 15ª vez consecutiva, para 4,75% ao ano, conforme era amplamente esperado pelo mercado financeiro. Após a decisão, os contratos futuros de Fed Funds apontavam 88% de chance de alta do juro para 5% em maio. Já o mercado de eurodólar embutia chance de 100% de a taxa ir a este patamar no terceiro quadrimestre e 84% de chance de já bater em 5% no segundo quadrimestre.