BC anuncia nova medida para tentar segurar dólar O Banco Central informou hoje, por meio da assessoria de imprensa, que o Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) comunicou hoje aos dealers, por telefone, que "os eventos relacionados aos leilões de swap cambial não mais serão avisados por contato telefônico". Os dealers terão acesso às informações apenas pelo Sistema de Informações do BC (Sisbacen). Os dealers são instituições que atuam como intermediários em negociações de valores mobiliários. A assessoria não deu mais informações sobre o assunto, mas é importante lembrar que há quase duas semanas o BC já havia anunciado que não mais avisaria com um dia de antecedência a realização de leilões de contratos de swap cambial reverso, medida que foi interpretada como o início de uma fase de maior imprevisibilidade da atuação do BC e de uma estratégia mais agressiva no mercado de derivativos, com vistas a conter a queda do dólar. Pelos contratos de swap cambial reverso, o BC se compromete a pagar uma taxa de juros em certa data futura e, em troca, recebe a variação do dólar no período. A operação corresponde a uma compra de dólar no mercado futuro, o que pode ter como efeito a valorização da moeda norte-americana no mercado à vista.